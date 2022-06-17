Молдова получила рекомендацию по статусу кандидата в члены ЕС. От Грузии ждут реформ

Европейская комиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, но Грузия должна выполнить определенные условия, прежде чем получить статус кандидата. Об этом сегодня, 17 июня, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы рекомендуем Совету предоставить европейскую перспективу и вернуться и оценить, насколько Грузия соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы продолжить четкий путь к структурным реформам и ЕС.

Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

23-24 июня состоится заседания Евросовета, где могут утвердить решение.

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Оксана Житнюк

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