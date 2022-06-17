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Молдова получила рекомендацию по статусу кандидата в члены ЕС. От Грузии ждут реформ

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 13:58
Молдова получила рекомендацию по статусу кандидата в члены ЕС. От Грузии ждут реформ - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Европейская комиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, но Грузия должна выполнить определенные условия, прежде чем получить статус кандидата. Об этом сегодня, 17 июня, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

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"Мы рекомендуем Совету предоставить европейскую перспективу и вернуться и оценить, насколько Грузия соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы продолжить четкий путь к структурным реформам и ЕС.

Читайте также: Премьер Грузии: Статус кандидата в ЕС полагается нам, а затем уже Украине

Оксана Житнюк
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урсула фон дер ляйен Грузия Молдова евроинтеграция статус кандидата
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