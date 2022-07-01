Орбан собрался "радикально" повысить оборонный потенциал Венгрии

Венгрия "радикально" ускорит развитие оборонной программы. Об этом заявил 1 июля на государственном радио венгерский премьер Виктор Орбан, пишет Reuters.

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"Мы должны радикально увеличить наши оборонные возможности. <...> Мы должны завестись и ускорить нашу программу развития обороны", – сказал он после участия в мадридском саммите НАТО.

По его словам, "военные реалии" в Украине таковы, что страна "ежедневно теряет много солдат", и хотя фронт все еще далеко от Венгрии, ситуация якобы "может измениться".

Орбан подтвердил политическую позицию, что Венгрия остается в стороне от этой войны, и повторил, что заинтересован в скорейшем ее прекращении.

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Он снова выступил против дальнейших санкций в отношении России: "Потребуются не санкции, а немедленное прекращение огня и мирные переговоры".

Орбан добавил, что мир также нужен для сдерживания "военной инфляции" (инфляция в Венгрии измеряется двузначными числами, несмотря на ограничение цен на топливо, энергию и основные продукты питания).

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Евгений Пилипенко

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