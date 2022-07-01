Орбан собрался "радикально" повысить оборонный потенциал Венгрии
Венгрия "радикально" ускорит развитие оборонной программы. Об этом заявил 1 июля на государственном радио венгерский премьер Виктор Орбан, пишет Reuters.
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"Мы должны радикально увеличить наши оборонные возможности. <...> Мы должны завестись и ускорить нашу программу развития обороны", – сказал он после участия в мадридском саммите НАТО.
По его словам, "военные реалии" в Украине таковы, что страна "ежедневно теряет много солдат", и хотя фронт все еще далеко от Венгрии, ситуация якобы "может измениться".
Орбан подтвердил политическую позицию, что Венгрия остается в стороне от этой войны, и повторил, что заинтересован в скорейшем ее прекращении.
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Он снова выступил против дальнейших санкций в отношении России: "Потребуются не санкции, а немедленное прекращение огня и мирные переговоры".
Орбан добавил, что мир также нужен для сдерживания "военной инфляции" (инфляция в Венгрии измеряется двузначными числами, несмотря на ограничение цен на топливо, энергию и основные продукты питания).
- 10 июня Орбан обвинил Европу в "финансировании войны" и говорил о шансах Украины "у букмекеров".
- 18 июня замглавы Европарламента Барли заявила, что Украину нельзя поспешно брать в ЕС, "можем получить новую Венгрию". Она считает, что Венгрию пора лишить права голоса в ЕС.
- 21 июня президент Зеленский "плодотворно" поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину.
- 24 июня Венгрия предложила "успокоиться" с санкциями против России.
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