Сийярто: Удары по Яворовскому полигону подтверждают опасность поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вчерашние ракетные удары по Яворовскому полигону недалеко от границы Польши якобы подтверждают правильность принятого правительством Венгрии решения о запрете поставок и транспортировки летальной помощи через Венгрию в Украину. Об этом он написал в Facebook.

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Он отметил, что правительство Венгрии приняло четкое решение: "Мы не будем посылать ни солдат, ни оружие и не позволим ввозить через нас в Украину летальное оружие".

По его словам, левые политсилы придерживаются противоположной точки зрения, и они отправляли бы оружие и даже солдат, а запрет на транспортировку партий оружия через территорию страны называют прямым предательством.

"Хотя вчера все были убеждены в опасности последнего, россияне совершили атаку на базу всего в 20 км от Польши, где, по словам экспертов, хранились партии оружия из-за границы. Надеюсь, теперь все понимают, что если бы мы не запретили прохождение партий оружия через Венгрию, то оно было бы сдано на венгерско-украинской границе, что создало бы угрозу нападения, аналогичную вчерашнему, на Закарпатье, в районе венгерско-украинской границы", – заявил Сийярто.

Он добавил, что правительство приняло четкое решение и продолжает его отстаивать: "Венгрия не должна быть втянута в войну".

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что для его страны крайне важно остаться вне войны России в Украине: "Мы подтвердили решение Венгрии не отправлять в Украину ни войска, ни оружия. Мы также подтвердили, что Венгрия не разрешит транзит оружия в Украину".

7 марта в Венгрии издали указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию.

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Оксана Житнюк

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