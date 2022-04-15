Венгрия могла тайно передавать Украине оружие через другие страны – NYT
Несмотря на публичный "нейтралитет", Венгрия могла поставлять Украине оружие со своих арсеналов через территорию других стран. Об этом пишет The New York Times.
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"Венгрия, южный сосед Словакии, например, объявила себя нейтральной в конфликте и запретила провоз оружия через свою территорию в Украину — в основном, чтобы не навредить [себе] с поставкой дешевого российского газа. Но считается, что она тайно поставляла оружие [Украине] через другие страны", – пишет газета без ссылки на источники такой информации.
Издание пишет: представитель венгерского правительства в Будапеште отказался подтвердить или опровергнуть, что его страна оказывает военную помощь ВСУ, заявив лишь, что "позиция Венгрии хорошо известна и осталась неизменной".
Официально Будапешт категорически дистанцировался от военной помощи Украине, в том числе посредством запрета на поставки ей западных вооружений через свою территорию. Из-за такой позиции власти Венгрии подпали под шквал критики на Западе и в Украине: их обвиняют в игре на руку Кремлю.
- 3 апреля 2022 года, победив на выборах в парламент, Орбан назвал Зеленского "противником". МИД ответил.
- 5 апреля Зеленский заявил, что Орбан "может продолжать заигрывать с Россией, но долго это не будет", а 7 апреля украинский МИД назвал циничным его предложение о переговорах Украина-РФ в Венгрии.
- 9 апреля глава польской партии Право и справедливость Качиньский заявил, что если Орбан "не видит" зверств российских военных в пригородах Киева, "ему следует посетить окулиста".
- 11 апреля в ЕС сообщили, что все 27 стран Блока поддержали поставки оружия Украине, в том числе Венгрия и Болгария.
- Будапешт также поддержал заявку Украины на членство в ЕС, а Венгрия приняла более полумиллиона беженцев из Украины.
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