Венгрия могла тайно передавать Украине оружие через другие страны – NYT

Несмотря на публичный "нейтралитет", Венгрия могла поставлять Украине оружие со своих арсеналов через территорию других стран. Об этом пишет The New York Times.

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"Венгрия, южный сосед Словакии, например, объявила себя нейтральной в конфликте и запретила провоз оружия через свою территорию в Украину — в основном, чтобы не навредить [себе] с поставкой дешевого российского газа. Но считается, что она тайно поставляла оружие [Украине] через другие страны", – пишет газета без ссылки на источники такой информации.

Издание пишет: представитель венгерского правительства в Будапеште отказался подтвердить или опровергнуть, что его страна оказывает военную помощь ВСУ, заявив лишь, что "позиция Венгрии хорошо известна и осталась неизменной".

Официально Будапешт категорически дистанцировался от военной помощи Украине, в том числе посредством запрета на поставки ей западных вооружений через свою территорию. Из-за такой позиции власти Венгрии подпали под шквал критики на Западе и в Украине: их обвиняют в игре на руку Кремлю.

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Евгений Пилипенко

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