Зеленский: Уже никто не ждет авиацию, рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО

Президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине уже никто не рассчитывает на получение боевых самолетов от союзников, однако ожидаются поставки мощных систем противовоздушной обороны, чтобы обезопасить небо от ракетных ударов РФ. Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент подчеркнул, что как бы не разворачивалась война на поле боя, но для Украины все же главным приоритетом остается безопасность неба.

"Уже никто не ждет ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных air defense systems (систем ПВО. – Ред.). Потому что это важно, это даст возможность вернуться домой женщинам и детям", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что списки необходимых систем и их количество уже "очень-очень давно" переданы партнерам Украины.

1 июля Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн. ВСУ получат от США дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, до 150 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, две системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре контрбатарейных радара.

3 июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сказал, что Украина может получить от страны истребители МиГ-29 и танки советского образца.

Читайте также: Кулеба об отказе Запада давать самолеты и танки: Так же нам говорили, что гаубиц не будет

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.