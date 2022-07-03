Украина может получить истребители МиГ-29 и танки — премьер Словакии

Украина может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки советского образца. Об этом в эфире чешского канала ct24 заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

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Во время общения с премьер-министром Чехии Петром Фиалой Хегер заявил о возможности получения Украиной самолетов МиГ-29 и танков.

"Я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не указывать эту технику", — отметил Хегер.

Фиала также заявил, что Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

Необходимо, чтобы у них было оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они сражаются за нас", — заявил чешский премьер.

Ранее Словакия не смогла договориться с Германией о "круговой" сделке с поставками Украине танков Т-72.

2 июня сообщалось, что Украина получит от Словакии восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм.

Словакия также передала Украине четыре вертолета Ми-17, вертолет Ми-2 и боеприпасы для РСЗО "Град".

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Дмитрий Гриниченко

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