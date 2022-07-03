Украина может получить истребители МиГ-29 и танки — премьер Словакии
Украина может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки советского образца. Об этом в эфире чешского канала ct24 заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Во время общения с премьер-министром Чехии Петром Фиалой Хегер заявил о возможности получения Украиной самолетов МиГ-29 и танков.
"Я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не указывать эту технику", — отметил Хегер.
Фиала также заявил, что Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.
Необходимо, чтобы у них было оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они сражаются за нас", — заявил чешский премьер.
- Ранее Словакия не смогла договориться с Германией о "круговой" сделке с поставками Украине танков Т-72.
- 2 июня сообщалось, что Украина получит от Словакии восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм.
- Словакия также передала Украине четыре вертолета Ми-17, вертолет Ми-2 и боеприпасы для РСЗО "Град".
Читайте также: Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика
Комментарии