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Украина может получить истребители МиГ-29 и танки — премьер Словакии

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 16:08
Украина может получить истребители МиГ-29 и танки — премьер Словакии - Фото
Истребитель МиГ-29 (Фото: EPA)

Украина может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки советского образца. Об этом в эфире чешского канала ct24 заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

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Во время общения с премьер-министром Чехии Петром Фиалой Хегер заявил о возможности получения Украиной самолетов МиГ-29 и танков.

"Я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не указывать эту технику", — отметил Хегер. 

Фиала также заявил, что Чехия готова принять участие в обучении украинских военных. 

Необходимо, чтобы у них было оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они сражаются за нас", — заявил чешский премьер. 

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Дмитрий Гриниченко
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