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ВСУ начали использовать на фронте ударные вертолеты Ми-24В, которые передала Чехия

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 10:16
ВСУ начали использовать на фронте ударные вертолеты Ми-24В, которые передала Чехия - Фото
Вертолет Ми-24 (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины начали использовать на фронте вертолеты Ми-24В, которые передала Чехия в рамках военной помощи. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В боевых порядках армейской авиации сухопутных войск уже работают чешские ударные вертолеты Ми-24В, которые уничтожают противника. 

Командование ВС отметило, что после поступления западных систем противовоздушной и противоракетной обороны у ракет россиян будет значительно меньше шансов попадать в цели. 

"Сегодня основная боевая мощь воздушных сил — это авиационное и противовоздушное вооружение еще советских времен. Впрочем, защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему значительные потери на земле", — заявили в ВС ВСУ. 

Напомним, что боевые вертолеты Ми-24 советской разработки были переброшены в Украину из Чехии в рамках более широких усилий по помощи украинским силам защищать воздушное пространство страны. Чешские официальные лица заявили, что могут предоставить Украине больше ударных вертолетов, если другие союзники, такие как США, согласятся помочь им заменить те, которые они пожертвовали.

Читайте также: Залужный поблагодарил союзников за танки: Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу 

Дмитрий Гриниченко
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