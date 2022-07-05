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Залужный поблагодарил союзников за танки: Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 10:28
Залужный поблагодарил союзников за танки: Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу - Фото
Танки от Чехии и Польши (фото - пресс-служба главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный на чешском и польском языках поблагодарил в соцсетях страны-союзницы Чехию и Польшу за переданные танки, которые силы обороны используют для уничтожения российских оккупантов.

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Польша передала Украине около 240 танков советского производства, Чехия – примерно в 10 раз меньше. Залужный подчеркнул, что такая помощь тяжелым вооружением "для нас бесценна".

"Ваши танки – это помощь от настоящих братьев! Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", – написал он.

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Главком ВСУ также поблагодарил польский и чешский народы за поддержку украинцев, которые нашли убежище в их странах.

Залужный подчеркнул, что "вместе мы выстоим".

Евгений Пилипенко
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война польша чехия вооружение танк Валерий Залужный военная помощь союзники
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