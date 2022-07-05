Залужный поблагодарил союзников за танки: Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный на чешском и польском языках поблагодарил в соцсетях страны-союзницы Чехию и Польшу за переданные танки, которые силы обороны используют для уничтожения российских оккупантов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Польша передала Украине около 240 танков советского производства, Чехия – примерно в 10 раз меньше. Залужный подчеркнул, что такая помощь тяжелым вооружением "для нас бесценна".

"Ваши танки – это помощь от настоящих братьев! Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы сражаемся за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли", – написал он.

Читайте также: Украине нужно оружие — Качиньский

Главком ВСУ также поблагодарил польский и чешский народы за поддержку украинцев, которые нашли убежище в их странах.

Залужный подчеркнул, что "вместе мы выстоим".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.