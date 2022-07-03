Чехия поможет Словакии авиацией – та передает свои самолеты Украине

Начиная с сентября ВВС Чехии будет патрулировать воздушное пространство Словакии, чтобы обеспечить ее защиту. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире чешского телевидения, пишет CT24.

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Фиала и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер были гостями телепрограммы, во время которой они коснулись темы помощи Украине и угрозы для стран Восточной Европы со стороны России.

Поскольку Словакия передает Украине весь свой парк военных самолетов МИГ-29, ее руководство в июне обратилось к Чехии за содействием, пока в стране не встанут на боевое дежурство уже заказанные истребители F-16.

"Мы, безусловно, так и поступим", – сказал Фиала.

Он считает, что такое взаимодействие станет "прекрасным примером не только оборонного сотрудничества, но и доверия".

Премьер Словакии Хегер пояснил, что помощь ВВС Чехии понадобится его стране примерно на годичный срок.

Он также упомянул, что помимо самолетов Словакия, вероятно, передаст Украине и танки, но отказался говорить о подробностях, поскольку об этом просила украинская сторона.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что готов вести переговоры о возможном предоставлении Украине самолетов МиГ-29, когда воздушное пространство Словакии будет защищено.

8 апреля Европейское командование США заявило, что передислоцирует в Словакию ракетный комплекс Patriot взамен переданной Словакий Украине системы ПВО С-300.

29 апреля Польша подтвердила, что готова защищать воздушное пространство Словакии, пока та не получит истребители F-16.

7 мая сообщалось, что Словакия может поставить Украине танки Т-72 и боевые машины пехоты, если найдет им замену для своих вооруженных сил.

Сергей Бережной

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