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Чехия поможет Словакии авиацией – та передает свои самолеты Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 18:40
Чехия поможет Словакии авиацией – та передает свои самолеты Украине - Фото
Петр Фиала (фото - ЕРА)

Начиная с сентября ВВС Чехии будет патрулировать воздушное пространство Словакии, чтобы обеспечить ее защиту. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире чешского телевидения, пишет CT24

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Фиала и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер были гостями телепрограммы, во время которой они коснулись темы помощи Украине и угрозы для стран Восточной Европы со стороны России.

Поскольку Словакия передает Украине весь свой парк военных самолетов МИГ-29, ее руководство в июне обратилось к Чехии за содействием, пока в стране не встанут на боевое дежурство уже заказанные истребители F-16.

"Мы, безусловно, так и поступим", – сказал Фиала. 

Он считает, что такое взаимодействие станет "прекрасным примером не только оборонного сотрудничества, но и доверия". 

Премьер Словакии Хегер пояснил, что помощь ВВС Чехии понадобится его стране примерно на годичный срок. 

Он также упомянул, что помимо самолетов Словакия, вероятно, передаст Украине и танки, но отказался говорить о подробностях, поскольку об этом просила украинская сторона. 

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что готов вести переговоры о возможном предоставлении Украине самолетов МиГ-29, когда воздушное пространство Словакии будет защищено.

Сергей Бережной
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словакия чехия военная помощь миг-29 Эдуард Хегер петр фиала
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