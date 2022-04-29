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Польша готова защищать воздушное пространство Словакии, когда она передаст МиГ-29 Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 20:33
Польша готова защищать воздушное пространство Словакии, когда она передаст МиГ-29 Украине - Фото
МиГ-29МУ2. Фото – ОВАЛ_Луцкий Аероклуб Крылья Волыни

Польша готова защищать воздушное пространство Словакии после выведения из эксплуатации истребителей МиГ-29 до тех пор, пока Словакия не закупит истребители F-16 у США. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надж после встречи со своим польским партнером Мариушем Блащаком, сообщает Pravda.

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"Мы несколько раз обсуждали это с Польшей, и я очень рад, что сегодня министр подтвердил, что, как только будут приняты необходимые законодательные меры, над которыми мы немедленно начнем работать, Польша будет готова позаботиться о безопасности нашего воздушного пространства до тех пор, пока не прибудут самолеты F-16 из США, которые мы заказали", – сказал Надж.

Словацкий министр указал на серьезные проблемы с эксплуатацией МиГ-29 с технической, международно-политической точки зрения, а также с точки зрения наличия пилотов.

Надж также заявил, что готов вести переговоры о возможном предоставлении Украине самолетов МиГ-29, когда воздушное пространство Словакии будет защищено.

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Вадим Ребрина
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