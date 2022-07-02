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В Польше отреагировали на российский вброс, что "поляки хотят захватить запад Украины"

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 08:25
В Польше отреагировали на российский вброс, что
Станислав Жарин (скриншот)

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин является топ-пропагандистом Кремля и распространяет ложь о якобы намерении Польши захватить запад Украины "после победы России и создать буферную зону, охватывающую центральную часть Украины", чтобы внести раздор в беспрецедентно теплые нынешние отношения украинцев и поляков. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

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Польский чиновник отметил – в таких замечаниях оккупанта есть два пункта лжи.

"Во-первых, этими словами Нарышкин усиливает антипольскую пропагандистскую кампанию, начатую Россией в ответ на беспрецедентную поддержку Польши воюющей Украины. Цель кампании – очернить Польшу и настроить поляков и украинцев друг против друга", – написал Жарин.

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Во-вторых, добавил он, Нарышкин намекает, что российские оккупанты якобы не намерены захватывать что-то дальше востока Украины, и тем самым преуменьшает угрозу от России.

"Однако, по данным разведки, нельзя исключать риск того, что Россия захватит всю Украину", – подчеркнули в польских спецслужбах.

Жарин также напомнил, что Нарышкин не только директор СВР, но глава Российского исторического общества, структуры, которую Кремль использует для продвижения "исторической пропаганды и лжи в стремлении очернить другие страны".

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Евгений Пилипенко
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Сергей Нарышкин война польша пропаганда дезинформация оккупация станислав жарин
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