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Автор таблицы химических элементов Менделеев был разведчиком царской России – глава СВР РФ

03.12.2020, 08:46
Автор таблицы химических элементов Менделеев был разведчиком царской России – глава СВР РФ - Фото
Дмитрий Менделеев (скриншот из видео Гостелерадиофонд России)

Создатель общепринятой классификации химических элементов Дмитрий Менделеев работал на разведку царской России. Об этом журналу Историк заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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По словам чиновника, который также является главой Российского исторического общества, были завербованы и другие ученые.

"Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов", – перечислил он.

По словам главы СВР страны-оккупанта, все они "кто-то в большей, кто-то в меньшей мере занимались политической и военно-стратегической разведкой", а некоторые – и научно-технической, "добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств".

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Таблица Менделеева – классификатор химических элементов, в котором установлена зависимость их свойств от заряда атомного ядра. Является графическим выражением периодического закона, открытого Менделеевым в 1869 году. Менделеев (1834—1907) – один из столпов науки в России, написал труды по многим наукам. Был русским националистом.

Поэт, драматург, пианист, композитор, чиновник и дипломат Грибоедов (1795—1829) известен прежде всего благодаря пьесе в стихах "Горе от ума" (1824). Убит моджахедами во время резни в русском посольстве в Персии.

Путешественник, географ и натуралист Пржевальский (1839—1888) предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию, во время которых изучил Монголию, Китай и Тибет и описал множество представителей флоры и фауны. Ездил добровольцем в Польшу для подавления Польского восстания. Умер генерал-майор, выпив воды из реки: заболел брюшным тифом.

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Евгений Пилипенко
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Сергей Нарышкин разведка свр Дмитрий Менделеев Николай Пржевальский Александр Грибоедов

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