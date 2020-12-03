Создатель общепринятой классификации химических элементов Дмитрий Менделеев работал на разведку царской России. Об этом журналу Историк заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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По словам чиновника, который также является главой Российского исторического общества, были завербованы и другие ученые.

"Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов", – перечислил он.

По словам главы СВР страны-оккупанта, все они "кто-то в большей, кто-то в меньшей мере занимались политической и военно-стратегической разведкой", а некоторые – и научно-технической, "добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств".

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Таблица Менделеева – классификатор химических элементов, в котором установлена зависимость их свойств от заряда атомного ядра. Является графическим выражением периодического закона, открытого Менделеевым в 1869 году. Менделеев (1834—1907) – один из столпов науки в России, написал труды по многим наукам. Был русским националистом.

Поэт, драматург, пианист, композитор, чиновник и дипломат Грибоедов (1795—1829) известен прежде всего благодаря пьесе в стихах "Горе от ума" (1824). Убит моджахедами во время резни в русском посольстве в Персии.

Путешественник, географ и натуралист Пржевальский (1839—1888) предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию, во время которых изучил Монголию, Китай и Тибет и описал множество представителей флоры и фауны. Ездил добровольцем в Польшу для подавления Польского восстания. Умер генерал-майор, выпив воды из реки: заболел брюшным тифом.

В октябре 2020-го президент Зеленский призвал украинских разведчиков ориентироваться на спецслужбы НАТО. Он заявил, что без разведки "страна слепа, глуха и бессильна".

У Службы внешней разведки Украины впервые появился рекламный ролик. Не хватает Тома Круза.

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Евгений Пилипенко

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