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Зеленский поздравил военных разведчиков: Без вас страна слепа, глуха и бессильна

07.09.2020, 15:38
Зеленский поздравил военных разведчиков: Без вас страна слепа, глуха и бессильна - Фото
Владимир Зеленский награждает разведчков (Фото - пресс-служба президента)

Президент посетил тренировочную базу спецназа и наградил военнослужащих ГУР

Президент Владимир Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и ознакомился с условиями подготовки подразделений спецназа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Без вас наша страна, говорю откровенно, является слепой, глухой и практически бессильной" – обратился Зеленский к разведчикам.

Президент отметил важность достоверной информации в условиях войны. По его словам, настоящее и будущее требует новых методов как как вооруженной борьбы, так и разведки.

Ключевым фактором успешности разведки Зеленский назвал жесткую кадровую политику, подчеркнув, что случайным людям в разведке не место.

Зеленский добавил, что военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатов и СМИ правду о событиях в Украине.

Также президент подчеркнул, что усилия разведорганов страны способствовали получению Украиной статуса члена программы расширенных возможностей НАТО.

Зеленский вручил разведчикам награды. Во время посещения воинской части, где тренируется спецназ, президент ознакомился с условиями подготовки, тренировочной базой, образцами техники и спецснаряжения, состоящих на вооружении ГУР.

Денис Юдин
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