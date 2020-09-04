Глава СВР о "спецоперации" против ЧВК Вагнера: Нельзя такое обсуждать публично

Глава Службы внешней разведки высказался против публичного обсуждения возможной спецоперации против вагнеровцев

Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк пришел на шоу Свобода слова с Савиком Шустером, где одной из тем был возможный срыв спецоперации украинских спецслужб против боевиков российской ЧВК Вагнера, и сказал, что подобные темы не должны обсуждаться публично, так как это может представлять угрозу для жизни сотрудников.

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По его словам, данная дискуссия "несет смертельную опасность для сотрудников разведывательных органов и спецслужб, потому что любое неосторожное слово, сказанное в студии, сегодня может быть использовано нашим врагом".

"Я лично, как профессионал, считаю, что публичное обсуждение деятельности спецслужб, разведывательных органов невозможно", - сказал глава СВР. По его словам, во всех "развитых странах" эта тема закрыта для дискуссий.

"Это не тот формат, в котором обсуждаются такие вопросы", - отметил Кондратюк.

Обращаясь к журналисту Юрию Бутусову, который обнародовал информацию о якобы спецоперации против вагнеровцев, Кондратюк сказал, что много раз с ним общался по работе, но отметил, что сегодня журналист "выбрал не тот формат и не те возможности, чтобы комментировать деятельность украинских спецслужб".

Вадим Ребрина

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