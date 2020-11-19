UA

Экс-спецназовец США признался в службе на разведку России: ему грозит пожизненное – детали

19.11.2020, 09:27
Экс-спецназовец США признался в службе на разведку России: ему грозит пожизненное – детали - Фото
Питер Деббинс (скриншот видео Ukrainian-American Concordia University, YouTube)

По данным судебных материалов, Питер Деббинс передавал российской разведке информацию о частях химических войск США и данные американский спецназовцев

Бывший офицер спецназа США Питер Деббинс признал себя виновным в сговоре с российской разведкой и передаче ей информации об американской системе обороны. Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, Деббинс был завербован в 1996 году, в 1997-м подписал заявление о "желании служить России" и получил агентурный псевдоним. В 1998-м он вступил в ряды американской армии, где сначала служил в химических войсках, а затем, по инициативе российских агентов, стал спецназовцем – "зеленым беретом".

Согласно судебным материалам, до января 2011-го он передавал российским спецслужбам информацию о деятельности химчастей и спецподзразделений, встречался с российскими агентами и даже несколько раз ездил в Россию.

Читайте также: В Германии сотрудника пресс-службы Меркель обвинили в шпионаже

Деббинс ушел из армии в 2008 году, закончив в звании капитана, отмечают в издании. После этого он еще передавал россиянам информацию о своей службе и личные данные бывших сослуживцев из спецназа. Эти данные РФ использовала, чтобы оценивать потенциальную вербовку других американских военных.

Ожидается, что приговор Деббинсу вынесут 21 февраля 2021-го, ему максимально грозит пожизненное заключение. Однако на практике федеральные суды назначают более мягкие наказания за подобные преступления, отмечают в издании.

  • В августе 2020-го Деббинса арестовали. Тогда сторона обвинения утверждала, что он называл себя "преданным сыном России" на встречах с кураторами из российских спецслужб. Также говорилось, что мать Деббисна родилась в СССР, а жена – в российском Челябинске. 

Читайте также: Истории спецслужб. Центр "Смерть": ученые-убийцы на службе Владимира Путина

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
шпион разведка спецслужбы спецназ питер деббинс

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Короли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине

РасследованиеКороли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине
 