Экс-спецназовец США признался в службе на разведку России: ему грозит пожизненное – детали

По данным судебных материалов, Питер Деббинс передавал российской разведке информацию о частях химических войск США и данные американский спецназовцев

Бывший офицер спецназа США Питер Деббинс признал себя виновным в сговоре с российской разведкой и передаче ей информации об американской системе обороны. Об этом сообщает Голос Америки.

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По данным следствия, Деббинс был завербован в 1996 году, в 1997-м подписал заявление о "желании служить России" и получил агентурный псевдоним. В 1998-м он вступил в ряды американской армии, где сначала служил в химических войсках, а затем, по инициативе российских агентов, стал спецназовцем – "зеленым беретом".

Согласно судебным материалам, до января 2011-го он передавал российским спецслужбам информацию о деятельности химчастей и спецподзразделений, встречался с российскими агентами и даже несколько раз ездил в Россию.

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Деббинс ушел из армии в 2008 году, закончив в звании капитана, отмечают в издании. После этого он еще передавал россиянам информацию о своей службе и личные данные бывших сослуживцев из спецназа. Эти данные РФ использовала, чтобы оценивать потенциальную вербовку других американских военных.

Ожидается, что приговор Деббинсу вынесут 21 февраля 2021-го, ему максимально грозит пожизненное заключение. Однако на практике федеральные суды назначают более мягкие наказания за подобные преступления, отмечают в издании.

В августе 2020-го Деббинса арестовали. Тогда сторона обвинения утверждала, что он называл себя "преданным сыном России" на встречах с кураторами из российских спецслужб. Также говорилось, что мать Деббисна родилась в СССР, а жена – в российском Челябинске.

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Марк Сировой

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