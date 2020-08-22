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В США бывшего спецназовца арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

22.08.2020, 20:14
В США бывшего спецназовца арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России - Фото
ФБР (фото - ЕРА)

Прокуроры утверждают, что 45-летний Питер Деббинс с 1996 по 2011 годы шпионил для России

Вчера, 21 августа, правоохранители США арестовали американского гражданина, бывшего военнослужащего спецназа Сухопутных сил США "Зеленые береты" Питера Деббинса по обвинению в долгосрочном шпионаже в пользу России и передаче секретной информации. Об этом сообщает Голос Америки.

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Деббинса раскрыли в сотрудничестве с британской разведкой МИ-5.

Прокуроры утверждают, что 45-летний Питер Рафаэль Дзибинский Деббинс с 1996 по 2011 годы шпионил для России, передавал ей информацию о действиях своего военного подразделения и имена сослуживцев, которых, по его мнению, можно было бы завербовать.

"Деббинс считал, что США слишком доминируют в мире, и это нужно изменить", – говорится в документе обвинения. На встречах с кураторами российской разведки Деббинс называл себя "преданным сыном России".

Его действиями, по мнению прокуроров, двигало разочарование карьерой и желание создать бизнес в России.

Мать Деббинса родилась в бывшем СССР. Его жена - натурализированная американская гражданка родом из российского Челябинска, где он на ней женился в 1997 году, а тесть – российский военнослужащий. Прокуроры считают, что Деббинса завербовали во время его обучения в России в 1996 году.

Подразделение Деббинса, в частности, служило в Азербайджане и в Грузии. Во время службы в Азербайджане Деббинс был лишен доступа к секретной информации США за нарушения в сфере безопасности, отмечают прокуроры.

После этого он вернулся в США, где до 2010 года работал на металлургическом заводе, принадлежащем украинской диаспоре в ​​Миннесоте, говорится в документах обвинения.

Деббинс предстанет перед судом в понедельник, 24 августа, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

  • 19 июля старшего офицера Военно-морских сил США в информационно-технологической сфере Чарльза Т. Бриггса обвинили в передаче секретной информации гражданину России, с которым он был знаком.
Наталия Медведева
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