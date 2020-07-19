Офицера ВМС США обвиняют в передаче секретной информации гражданину РФ – СМИ

По данным следствия, офицер ВМС США Бриггс передал секретную информацию россиянину, препятствовал правосудию и хранил детскую порнографию

Старшего офицера Военно-морских сил США в информационно-технологической сфере Чарльза Т. Бриггса обвиняют в передаче секретной информации гражданину России, с которым он был знаком. Об этом сообщает The Virginia Pilot.

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Планируется, что военного будут судить на следующей неделе.

По данным следствия, Бриггс несколько раз получал доступ к секретной информации о национальной обороне с октября 2018 года по январь 2019 года, когда работал на авиабазе Оффутт в штате Небраска (после этого он служил в медцентре ВМС в Портсмуте).

В обвинительном акте говорится, что он якобы получил секретную информацию из правительственного компьютера 9 января 2019-го и передал знакомому россиянину. При этом он должен был предполагать, что разглашение данных может "нанести ущерб США или принести пользу иностранцу".

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В акте также отмечается, что вопреки обязанностям Бриггс не указал связи с иностранцем в анкете и не сообщил о путешествии в Сербию в 2018-м.

В список обвинений также включено препятствование правосудию и хранение детской порнографии.

15 июня Мосгорсуд в РФ признал бывшего морского пехотинца США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. США потребовали его немедленно освободить. Уилан же не стал обжаловать приговор

Российские СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обменять Уилана на осужденных в США на долгие сроки россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.

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Марк Сировой

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