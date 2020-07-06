В России бывшего футболиста из Украины обвинили в шпионаже - росСМИ

53-летнего Василия Василенко задержали в Москве в октябре 2019 года. Тогда ФСБ РФ обвинила его в контрабанде

В России ранее задержанному по подозрению в контрабанде украинскому экс-футболисту Василию Василенко предъявили обвинение в шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

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Как говорят в ФСБ РФ, они арестовали 53-летнего Василенко в Москве в октябре 2019 года. Тогда ему инкриминировали "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Суть обвинения не разглашалась.

Весной этого года обвинение против украинца было переквалифицировано на шпионаж. Сейчас российская сторона также не разглашает никакие подробности - дело якобы содержит материалы под грифом "секретно". Наказание по этой статье УК РФ может составлять до 20 лет заключения.

19 июня Мещанский суд Москвы продлил арест Василенко до 24 сентября.

По данным издания sport.ua, Василенко с 1992 по 2001 год играл защитником Таврии (Новотроицкое), Торпедо (Мелитополь) и Дружбы (Бердянск).

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Вадим Ребрина

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