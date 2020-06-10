В Харькове задержали украинца, который работал на военную разведку России - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове украинца, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Мужчину завербовали спецслужбы страны-агрессора во время выезда в Россию. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору секретной информации о воинских частях, дислоцирующихся в Харьковской области.
Контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.
Мужчину задержали в Харькове при попытке получения секретной таблицы парольных сигналов для паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины.
Во время обыска правоохранители изъяли носители информации со сведениями с ограниченным доступом.
Задержанному предъявлено подозрение в совершении госизмены.