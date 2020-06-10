В Австрии осудили полковника армии, который шпионил для ГРУ, и отпустили его

Суд (фото - pixabay.com)

Суд в Зальцбурге приговорил полковника армии Австрии к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже в пользу России. После оглашения приговора 71-летнего шпиона освободили из предварительного заключения, сообщает местное издание Kronen Zeitung.

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По данным прокуроров, военный шпионил в пользу российского ГРУ минимум 25 лет - с 1987 года, и получил за свои услуги "сотни тысяч евро". Полковник отрицал все обвинения, утверждая, что только передал информацию, которая уже была публичной.

Суд признал полковника виновным в государственной измене, работе в пользу/помощь иностранной разведки против интересов Австрии и умышленном разглашении военной тайны. Несмотря на тяжесть обвинений, которые предусматривают до 10 лет лишения свободы, суд приговорил его к трем годам и тут же освободил. Судьи сочли, что мужчина больше не представляет опасности и за время процесса уже отбыл половину этого срока в СИЗО.

"Суд принял во внимание признание фактов, почтенный возраст ответчика и отсутствие предыдущих судимостей как смягчающий фактор. Суд пришел к выводу, что ответчик больше не представляет угрозы", - отметил представитель суда.

Осужденный останется на свободе, если прокуратура не обжалует приговор.

Полковник был задержан в ноябре 2018 года. Его обвинили в шпионаже, раскрытии государственных секретов и военных тайн. Сообщалось, что сведения о его деятельности Австрии передала Великобритания.