США требуют от России немедленно освободить обвиненного в шпионаже американца

Пол Уилан (Фото - EPA - Yuri Kochetkov)

Соединенные Штаты выразили возмущение в связи с тайным решением российского суда, признавшего гражданина США, бывшего морпеха Пола Уилана виновным в шпионаже. США требуют от России его немедленного освобождения. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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В Госдепе выразили серьезное опасение тем, что Уилан был лишен гарантий справедливого судебного разбирательства, которые Россия обязана предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами.

"Россия не смогла обеспечить господину Уилану справедливое судебное разбирательство в независимом и беспристрастном суде. Во время его содержания под стражей власти РФ подвергли его жизнь риску, игнорируя состояние его здоровья, его удерживали в изоляции от родных и близких. Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана", - заявили в Госдепартаменте.

Суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Слушания проходили в закрытом режиме. Уилан намерен обжаловать приговор. Посольство США в Москве называет суд над американцем несправедливым.





