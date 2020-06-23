Осужденный в России за шпионаж американец не будет обжаловать приговор

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан решил не обжаловать приговор. Он надеется, что в ближайшее время его обменяют на осужденных в США россиян. Об этом заявил адвокат Владимир Жеребенков, передает Голос Америки.
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По словам заиштника, Уилан не верит в российское правосудие и поэтому не видит смысла в обжаловании приговора.
Адвокат добавил, что Уилан пока не решил, стоит ли ему просить о помиловании президента России. Он примет решение после консультаций с представителями посольств США, Великобритании, Ирландии и Канады – у него есть гражданства всех этих стран.
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