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Осужденный в России за шпионаж американец не будет обжаловать приговор

Осужденный в России за шпионаж американец не будет обжаловать приговор - Фото
Пол Уилан (Скриншот видео Настоящее время/Youtube)
23.06.2020, 17:18

Гражданин США Пол Уилан, которого судили в России по обвинению в шпионаже, решил не обжаловать приговор

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан решил не обжаловать приговор. Он надеется, что в ближайшее время его обменяют на осужденных в США россиян. Об этом заявил адвокат Владимир Жеребенков, передает Голос Америки.

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По словам заиштника, Уилан не верит в российское правосудие и поэтому не видит смысла в обжаловании приговора.

Адвокат добавил, что Уилан пока не решил, стоит ли ему просить о помиловании президента России. Он примет решение после консультаций с представителями посольств США, Великобритании, Ирландии и Канады – у него есть гражданства всех этих стран.

  • Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".
  • 15 июня Мосгорсуд в РФ признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
  • Российские СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обменять Уилана на осужденных в США на долгие сроки россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.

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Наталия Медведева
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