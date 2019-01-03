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03.01.2019, 17:59

Американцу в России предъявили обвинение в шпионаже - росСМИ

Американцу в России предъявили обвинение в шпионаже - росСМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Адвокат сообщил, что он обжаловал арест Уилана, попросив избрать ему меру пресечения в виде залога.

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Российское следствие предъявило обвинение в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

При этом, по словам источника, Уилан не признает обвинение.

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Позднее адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что он обжаловал арест Уилана, попросив избрать ему меру пресечения в виде залога.

По словам адвоката, Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Уилана до 28 февраля.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. По факту задержания открыто уголовное дело.

США потребовали от России немедленно освободить Уилана.

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Теги: США, шпион, шпионаж, арест, пол уилан
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