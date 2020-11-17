В Германии сотрудника пресс-службы Меркель обвинили в шпионаже

По данным правоохранителей, 66-летний немец египетского происхождения передавал данные египетской спецслужбе, работая в правительстве

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против 66-летнего мужчины по подозрению в шпионаже во времена, когда он работал в пресс-службе правительства Германии. Об этом говорится в сообщении немецкой федеральной прокуратуры, передает DW.

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Обвиняемому вменяют шпионскую деятельность в пользу египетской спецслужбы, отмечается в сообщении.

О расследовании против немца египетского происхождения стало известно в июле этого года, в декабре 2019 года правоохранители провели обыск у него в доме.

По информации следователей, он с 1999 года работал в службе приема посетителей пресс-службы правительства Германии. С июля 2010 года обвиняемый предоставлял информацию египетской спецслужбе.

Следователи утверждают, что задание на получение нужных данных он получал от посольства Египта в Германии.

В полиции заверили, что мужчина не имел доступа к секретной правительственной информации.

"Он оценивал для египтян репортажи в немецких СМИ о внутренней и внешней политике, а также новостные сообщения о Египте. За сотрудничество с египетской разведкой ему и его семье обещали помощь при решении различных бюрократических вопросов со стороны египетских органов власти", – отмечается в сообщении.

В итоге – мать обвиняемого получила помощь от египетской спецслужбы, когда пыталась оформить себе право на пенсионное обеспечение.

Подозреваемый ожидает решение суда в Берлине.

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Арина Толина

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