Болгария предъявила обвинения в шпионаже двум российским дипломатам

Год назад Болгария уже заявляла о шпионаже со стороны российского дипломата

Двум российским дипломатам в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

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Министерство внутренних дел республики уже объявило их персонами нон-грата, а также заявило, что они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Сообщается, что россияне собирали информацию о планах модернизации болгарской армии.

Как считают в прокуратуре Болгарии, дипломаты установили контакты с некоторыми гражданами, которые имели доступ к информации о военно-промышленном комплексе страны.

В силу действия Венской конвенции, подозреваемые имеют дипломатическую неприкосновенность, поэтому прокуратура вынуждена закрыть дело.

В октябре 2019 года прокуратура Болгарии обвинила дипломата из РФ в шпионажа. Он был выслан из страны.

Станислав Стороженко

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