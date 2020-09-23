Болгария предъявила обвинения в шпионаже двум российским дипломатам
Год назад Болгария уже заявляла о шпионаже со стороны российского дипломата
Двум российским дипломатам в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре страны.
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Министерство внутренних дел республики уже объявило их персонами нон-грата, а также заявило, что они должны покинуть страну в течение 72 часов.
Сообщается, что россияне собирали информацию о планах модернизации болгарской армии.
Как считают в прокуратуре Болгарии, дипломаты установили контакты с некоторыми гражданами, которые имели доступ к информации о военно-промышленном комплексе страны.
В силу действия Венской конвенции, подозреваемые имеют дипломатическую неприкосновенность, поэтому прокуратура вынуждена закрыть дело.
- В октябре 2019 года прокуратура Болгарии обвинила дипломата из РФ в шпионажа. Он был выслан из страны.
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