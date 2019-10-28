Собирал гостайны. Болгария обвинила дипломата РФ в шпионаже

Флаг Болгарии: pixabay

Спецпрокуратура Болгарии считает, что первый секретарь посольства РФ в Софии мог быть причастен к шпионажу на территории страны. Об этом сообщает BGNews.

Правоохранители установили, что с сентября 2018 года он якобы проводил разведывательную деятельность, тайно встречался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленным должностным лицом, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО. Целью встреч, считают в прокуратуре, было получение информации, которая составляет государственную тайну. За это дипломат якобы предлагал материальное вознаграждение.

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Так как россиянин пользуется дипломатическим иммунитетом, прокуратура был вынуждена закрыть дело. Поэтому в болгарском министерстве иностранных дел решили выслать его из страны.

"Мы обратились к российским учреждениям с просьбой отозвать своего сотрудника к концу дня. По нашим данным, лицо уже покинуло территорию Болгарии", - сообщили в МИД.

24 октября российского шпиона задержали в Польше.

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