Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кремль подтвердил, что "шпион ЦРУ" работал в администрации Путина

Кремль подтвердил, что "шпион ЦРУ" работал в администрации Путина - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
10.09.2019, 15:15

Там утверждают, что он не имел прямых контактов с Путиным

В Кремле заявили, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали агентом ЦРУ в российском правительстве, работал в администрации президента РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом должность Смоленкова в администрации Путина "не относилась к категории высших должностных лиц", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "шпион ЦРУ" не имел прямых контактов с Путиным.

Несколько лет назад Смоленков был уволен, сообщил Песков.

На вопрос, действительно ли Смоленков был агентом ЦРУ, пресс-секретарь Путина ответил: "Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет".

В Кремле также якобы не знают, где сейчас находится уволенный сотрудник.

Ранее CNN сообщила, что в 2017 году американские спецслужбы провели операцию по тайной эвакуации из России своего информатора, который действовал в правительстве России.

Решение о проведении спецоперации было принято вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым в Вашингтоне, во время которой Трамп предоставил РФ данные разведки Израиля о террористической организации Исламское государство в Сирии. В ЦРУ сочли, что Трампу доверять нельзя и решили вывезти своего агента из РФ.

Имя Смоленкова назвало российское издание Коммерсант. Сославшись на источник в госорганах США, издание написало, что этим "шпионом ЦРУ" был именно Смоленков, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

По данным источников NYTimes, этот человек не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно его видел и имел доступ к высокому уровню в Кремле, что дает основания предположить, что этим человеком мог быть именно Смоленков.

Напишите нам
владимир путин шпион агент цру олег смоленков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 