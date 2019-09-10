Кремль подтвердил, что "шпион ЦРУ" работал в администрации Путина

Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле заявили, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали агентом ЦРУ в российском правительстве, работал в администрации президента РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом должность Смоленкова в администрации Путина "не относилась к категории высших должностных лиц", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "шпион ЦРУ" не имел прямых контактов с Путиным.

Несколько лет назад Смоленков был уволен, сообщил Песков.

На вопрос, действительно ли Смоленков был агентом ЦРУ, пресс-секретарь Путина ответил: "Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет".

В Кремле также якобы не знают, где сейчас находится уволенный сотрудник.

Ранее CNN сообщила, что в 2017 году американские спецслужбы провели операцию по тайной эвакуации из России своего информатора, который действовал в правительстве России.

Решение о проведении спецоперации было принято вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым в Вашингтоне, во время которой Трамп предоставил РФ данные разведки Израиля о террористической организации Исламское государство в Сирии. В ЦРУ сочли, что Трампу доверять нельзя и решили вывезти своего агента из РФ.

Имя Смоленкова назвало российское издание Коммерсант. Сославшись на источник в госорганах США, издание написало, что этим "шпионом ЦРУ" был именно Смоленков, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

По данным источников NYTimes, этот человек не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно его видел и имел доступ к высокому уровню в Кремле, что дает основания предположить, что этим человеком мог быть именно Смоленков.