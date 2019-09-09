СМИ: США спасли из России своего агента, которого подставил Трамп

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В 2017 году американские спецслужбы провели операцию по тайной эвакуации из России своего информатора, который действовал в правительстве России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Решение о проведении этой спецоперации было принято вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым в Вашингтоне, во время которой Трамп предоставил РФ данные разведки Израиля о террористической организации Исламское государство в Сирии.

Переданная информация не касалась информатора США в России, но убедила спецслужбы, действия Трампа и его администрации потенциально опасны и могут привести к разоблачению агента.

По словам источника, агент, которому не было равных, много лет передавал разведке США информацию о президенте России Владимире Путине.

Бывший высокопоставленный сотрудник разведки сказал, что агентов подобного уровня разрабатывать очень трудно, особенно в России, и это стало серьезной потерей для США, которые лишились одного из ключевых источников информации о внутренней жизни Кремля, планах и точке зрения Путина.

Подобный вывод информатора называется "эксфильтрация", этот метод применяют только в исключительных случаях, когда разведка считает, что агент находится в опасности.

Журналисты проанализировали публичную информацию за указанный период, чтобы найти человека, который подпадает под описание такого шпиона, но ничего не обнаружили.

В ЦРУ официально заявили, что информация о выведении агента является ложной. Точно так же отреагировали на запрос и в Белом доме.

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