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22.06.2019, 13:20

Украина и страны НАТО активизируют обмен разведданными

Украина и страны НАТО активизируют обмен разведданными - Фото
Фото: pixabay.com

Представители Минобороны и НАТО подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведки

Украина договорилась о наращивании взаимодействия с разведывательными структурами НАТО. Об этом пресс-служба Министерства обороны.

Уже сейчас готовятся совместные разведывательные оценоки действий России. Представители ГУР МО Украины и НАТО подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств-членов НАТО начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации страны-агрессора на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

Разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности, в области кибернетической разведки.

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Теги: минобороны, нато, разведка, гур
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