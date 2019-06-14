Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.06.2019, 12:49

Опрос: сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС

Опрос: сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС - Фото
Фото: pixabay.com

По данным Социс, 51,1% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, ЕС - 68,1%

71,2% украинцев положительно относятся к Европейскому Союзу, 55,6% - НАТО. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра Социс и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня.

20,1% респондентов ответили, что "больше относятся негативно к ЕС". 7,7% отказались отвечать на вопрос.

55,6% украинцев выразили позитивное отношение к НАТО, 32,9% - негативное. 

 

Если бы в ближайшее время проходил референдум о вступлении Украины в НАТО, то 51,1% украинцев проголосовали бы за, ЕС - 68,1%. 

При этом 53,9% украинцев считают, что НАТО - это гарантия коллективной безопасности для Украины.

Фото: socis.kiev.ua

Опрос проводился методом интервью "face-toface" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

Социс - это организация ориентирована на  экс-главу фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва Игоря Грынива.

16 мая 2019 года совместный опрос центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг показал, что на референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в ЕС - 57%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ЕС, нато, опрос, Социс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 