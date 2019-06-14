Опрос: сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС

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71,2% украинцев положительно относятся к Европейскому Союзу, 55,6% - НАТО. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра Социс и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня.

20,1% респондентов ответили, что "больше относятся негативно к ЕС". 7,7% отказались отвечать на вопрос.

55,6% украинцев выразили позитивное отношение к НАТО, 32,9% - негативное.

Если бы в ближайшее время проходил референдум о вступлении Украины в НАТО, то 51,1% украинцев проголосовали бы за, ЕС - 68,1%.

При этом 53,9% украинцев считают, что НАТО - это гарантия коллективной безопасности для Украины.

Фото: socis.kiev.ua

Опрос проводился методом интервью "face-toface" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

Социс - это организация ориентирована на экс-главу фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва Игоря Грынива.

16 мая 2019 года совместный опрос центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг показал, что на референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в ЕС - 57%.