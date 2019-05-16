Евроинтеграцию поддерживают больше половины украинцев - опрос

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На референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в ЕС - 57%. Таковы результаты совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг.

Если бы состоялся референдум о вступлении Украины в Евросоюз или восстановление прагматичных отношений с Россией и другими странами СНГ, 57% проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19,3% - за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ, 13,6% - не принимали бы участия в референдуме. 10,1% затруднились ответить.

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Если бы состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО или закреплении внеблокового статуса, то 48,9% проголосовали бы за присоединение к НАТО, 23,2% - за внеблоковый статус, 16% - не принимали бы участия в референдуме. Затруднились ответить 11,8% опрошенных.

43,1% респондентов считают, что в дальнейшем пути развития Украины является европейская интеграция и всестороннее сближение с ЕС, 12,3% - восстановление и расширение экономических и культурных связей с Россией, 37,8% - разработка и внедрение программ экономического и культурного развития Украины, ориентированные на использование внутренних возможностей и ресурсов, а 6,8% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Согласно этому же опросу, более 40% украинцев позитивно относятся к России, 12,6% - к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.