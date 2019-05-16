Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 13:55

Евроинтеграцию поддерживают больше половины украинцев - опрос

Евроинтеграцию поддерживают больше половины украинцев - опрос - Фото
Фото: EPA

На референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в ЕС - 57%

Реклама
Реклама

На референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в ЕС - 57%. Таковы результаты совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг.

Если бы состоялся референдум о вступлении Украины в Евросоюз или восстановление прагматичных отношений с Россией и другими странами СНГ, 57% проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19,3% - за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ, 13,6% - не принимали бы участия в референдуме. 10,1% затруднились ответить.

Реклама

Если бы состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО или закреплении внеблокового статуса, то 48,9% проголосовали бы за присоединение к НАТО, 23,2% - за внеблоковый статус, 16% - не принимали бы участия в референдуме. Затруднились ответить 11,8% опрошенных.

43,1% респондентов считают, что в дальнейшем пути развития Украины является европейская интеграция и всестороннее сближение с ЕС, 12,3% - восстановление и расширение экономических и культурных связей с Россией, 37,8% - разработка и внедрение программ экономического и культурного развития Украины, ориентированные на использование внутренних возможностей и ресурсов, а 6,8% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Согласно этому же опросу, более 40% украинцев позитивно относятся к России, 12,6% - к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Отправить:
Распечатать:
Теги: соцопрос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 