У Службы внешней разведки впервые появился рекламный ролик. Не хватает Тома Круза – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Певец Monatik "без колебаний и без копейки денег дал свой трек" для видео, пишет его автор. Там использована музыка из песни "То, от чего без ума"

В сети появился первый в истории рекламный ролик Службы внешней разведки. Режиссером и продюсером выступил Евгений Соболев из группы B1S3 Crew. YouTube-канал СВР разместил ролик у себя.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадрах некий оперативник в координации с коллегами - девушкой за рулем авто и сотрудником в дата-центре - проводят спецоперацию, после чего показана погоня за ним бородатых мужчин кавказской внешности. Все это происходит на фоне нарратива о том, как прапрадед оперативника "служил в отделе разведке при Украинской народной республике, а дед был разведчиком в УПА".

Читайте также: СВР рассекретила более 300 документов об УНР и убийстве Петлюры

"Это ролик о ребятах, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины. Это ролик для ребят, которые должны понять, что они достойны и тоже могут быть среди лучших. Я очень хочу, чтобы вы понимали: среди нас живут герои. Герои, о подвигах которых, наверное, узнают только ваши внуки", - цитирует Укринформ автора видео.

  • CВР - госорган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Сейчас главой ведомства является Валерий Кондратюк.
  • Читайте различные истории мировых спецслужб.

Читайте также: СВР: ЧВК в Беларуси - российская попытка втянуть Украину в международный скандал

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Monatik, разведка, свр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Беларусь. Тихановская дает первую пресс-конференцию с начала протестов – трансляция
Беларусь. Тихановская дает первую пресс-конференцию с начала протестов – трансляция
У Службы внешней разведки впервые появился рекламный ролик. Не хватает Тома Круза – видео
У Службы внешней разведки впервые появился рекламный ролик. Не хватает Тома Круза – видео
Над Альпами пролетела корова - фото, видео
Над Альпами пролетела корова - фото, видео
Мифы Беларуси: правильная сгущенка, мощная экономика и чудо-айтишники. Что из этого правда
Украинский транспорт потерял миллиард пассажиров. Больше всех - автоперевозки
Транспорт Украинский транспорт потерял миллиард пассажиров. Больше всех - автоперевозки
Никогда такого не было, и вот опять. Кабмин ликвидирует Госпродпотребслужбу. Что потом?
Мнение Никогда такого не было, и вот опять. Кабмин ликвидирует Госпродпотребслужбу. Что потом?
Популярное
фото/видео
Беларусь. Тихановская дает первую пресс-конференцию с начала протестов – трансляция
Беларусь. Тихановская дает первую пресс-конференцию с начала протестов – трансляция
У Службы внешней разведки впервые появился рекламный ролик. Не хватает Тома Круза – видео
У Службы внешней разведки впервые появился рекламный ролик. Не хватает Тома Круза – видео 11:42
Над Альпами пролетела корова - фото, видео
Над Альпами пролетела корова - фото, видео 10:48
Марсианские хроники. Появилось новое завораживающее 4K-видео с Красной планеты
Марсианские хроники. Появилось новое завораживающее 4K-видео с Красной планеты 08:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 