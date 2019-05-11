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11.05.2019, 17:44

СВР рассекретила более 300 документов об УНР и убийстве Петлюры

СВР рассекретила более 300 документов об УНР и убийстве Петлюры - Фото
Фото: szru.gov.ua

Материалы датированы 1919-1936 годами

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Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины рассекретил почти 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба СВР.

Отмечается, что кроме оригиналов и копий документов УНР того времени, среди рассекреченных документов есть дипломатические и финансовые бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма и фотографии.

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В пресс-службе СВР пишут, что из этих материалов можно узнать о нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилиях правительства на международной арене, лидерах украинских государственных образований того времени, деятельности эмиграционного правительства УНР, мерах по восстановлению казачества в Украине.

Отмечается, что в числе прочих рассекречены документы, касающиеся убийства Симона Петлюры.

Документы иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 годов взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве СВР до сих пор были малодоступны для широкого круга читателей.

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Теги: архив, свр, унр, симон петлюра
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