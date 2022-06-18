Польский генерал предлагает взять запад Украины под защиту ПВО: Есть достаточные основания

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей считает, что российские ракеты слишком близко подлетают к границам НАТО. Это можно использовать в качестве аргумента для того, чтобы западная противовоздушная оборона взяла под защиту небо над западом Украины. Об этом он сказал польскому изданию Onet.

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Козей рассказал журналистам, что не сомневается: Россия выйдет из войны в Украине явно ослабленной. Ее стратегические возможности снизятся, позиции на международной арене ухудшатся, а уровень жизни значительно упадет. В этом смысле можно сказать, что Россия проиграет войну, сказал генерал.

Но на поле боя еще ничего не решено.

"Очень вероятно, что война приведет к территориальным потерям для Украины. Но в смысле государственного единства, силы украинского народа, позиции Украины в мире или ее шансов на присоединение к Западу – Украина выиграла этот конфликт, даже если потеряет территории", – сказал генерал.

"Пока все возможно. Россия все еще может победить на Донбассе, что позволит ей продлить операцию в направлении Одессы и таким образом отрезать Украину от моря. В этом случае Украина потеряет территории, как Польша после второго раздела. Можно будет говорить о "втором разделе" Украины после ранее оккупированных Крыма и восточного Донбасса", — сказал он.

Но Козей подчеркнул, что победа России в битве за Донбасс не предрешена – у Украины есть потенциал отбросить россиян на определенных направлениях.

"Это зависит от Запада. Насколько он будет решителен, как долго и насколько сильно будет поддерживать Украину. И я говорю не только о нынешней форме поддержки, но и, возможно, о более оперативном вмешательстве", — сказал генерал.

Он считает, что НАТО должно прикрыть военную технику, предоставляемую западными партнерами, на территории Украины и защитить ее от угрозы уничтожения ракетами большой дальности.

"Это недопустимо. Российские ракеты, запущенные с Черного моря или с помощью стратегической авиации, должны быть сбиты на соответствующем расстоянии от этой границы", — сказал Козей.

"Речь идет о ракетах двойного назначения, потому что они способны нести ядерные боеголовки. Если это учесть, у нас есть достаточные основания, чтобы превентивно перестраховаться и заявить России, что с какого-то дня мы возьмем запад Украины под противоракетную защиту, если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности", — сказал Козей.

Генерал подчеркнул, что до сих пор Путин успешно шантажировал Запад эскалацией – нужно ответить тем же.

"Не может быть, чтобы в противостоянии двух сторон только одна пугала, ставила барьеры, условия, красные линии", — сказал он.

Россия обстреливает ракетами с первого дня полномасштабного вторжения. Неоднократно их целями были объекты во Львовской области, граничащей с Польшей. Так, 15 мая Россия ракетами разрушила военный объект на границе с Польшей.

Андрей Водяный

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