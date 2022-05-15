Львовская область. Россия ударила по военному объекту, зенитчики сбили две ракеты
Армия РФ нанесла ракетный удар по военному объекту во Львовской области, сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий. Украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты, передает Воздушное командование "Запад".
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По словам Козицкого, около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Пока сообщений о раненых и погибших не было. Информация о наличии и характере разрушений уточняется.
В Воздушном командовании "Запад" отметили, что ракетных ударов по Львовской области было несколько. Их наносили, вероятно, подлодки из Черного моря. Цель – уничтожение объектов критической инфраструктуры.
Подразделению зенитных ракетных войск удалось уничтожить две крылатых ракеты.
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