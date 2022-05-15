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Львовская область. Россия ударила по военному объекту, зенитчики сбили две ракеты

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 09:56
Львовская область. Россия ударила по военному объекту, зенитчики сбили две ракеты - Фото
Российская подлодка (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия РФ нанесла ракетный удар по военному объекту во Львовской области, сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий. Украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты, передает Воздушное командование "Запад".

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По словам Козицкого, около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Пока сообщений о раненых и погибших не было. Информация о наличии и характере разрушений уточняется.

В Воздушном командовании "Запад" отметили, что ракетных ударов по Львовской области было несколько. Их наносили, вероятно, подлодки из Черного моря. Цель – уничтожение объектов критической инфраструктуры.

Подразделению зенитных ракетных войск удалось уничтожить две крылатых ракеты.

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Марк Сировой
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