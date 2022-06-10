Посла Польши спросили о русской культуре: Они продемонстрировали эту "культуру" в Буче

Польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий утверждает, что россияне превратили свою культуру в инструмент гибридного влияния на другие страны, да и в целом они "далеки от того, что позиционируют как русскую культуру". Об этом он рассказал Укринформу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос о том, "какое место сейчас занимает русская культура в Польше", дипломат ответил: "Мне кажется, что россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах".

Цихоцкий затруднился объяснить корни жестокости оккупантов к украинцам – "и животные не делают того, что они здесь делали". Он предположил, что причина – страх захватчиков: "Они боятся и хотят заставить вас бояться, и одновременно призвать президента Зеленского прекратить воевать, потому что страшно".

"Возможно, источник в том, что Россия бросила в Украину прежде всего нерусских. Внутри России колониальные отношения – они не уважают другие этнические нации, им безразлично, погибнут они здесь или нет. И это неуважение к себе нерусские потом переносят на украинцев", – попытался объяснить он.

Читайте также: Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос "кто виноват в войне в Украине" – опрос

Он добавил, что в плане россиян сейчас нужно говорить прежде всего о международных законах и правосудии, а не о культуре.

"К сожалению, россияне превратили и культуру в инструмент гибридного влияния и достижения каких-либо преимуществ для себя", – посетовал посол.

Читайте также: Польша всерьез относится к угрозам ядерного удара со стороны России — посол в Украине

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.