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Посла Польши спросили о русской культуре: Они продемонстрировали эту "культуру" в Буче

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 14:09
Посла Польши спросили о русской культуре: Они продемонстрировали эту
Бартош Цихоцкий (фото - ЕРА)

Польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий утверждает, что россияне превратили свою культуру в инструмент гибридного влияния на другие страны, да и в целом они "далеки от того, что позиционируют как русскую культуру". Об этом он рассказал Укринформу.

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Отвечая на вопрос о том, "какое место сейчас занимает русская культура в Польше", дипломат ответил: "Мне кажется, что россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах".

Цихоцкий затруднился объяснить корни жестокости оккупантов к украинцам – "и животные не делают того, что они здесь делали". Он предположил, что причина – страх захватчиков: "Они боятся и хотят заставить вас бояться, и одновременно призвать президента Зеленского прекратить воевать, потому что страшно".

"Возможно, источник в том, что Россия бросила в Украину прежде всего нерусских. Внутри России колониальные отношения – они не уважают другие этнические нации, им безразлично, погибнут они здесь или нет. И это неуважение к себе нерусские потом переносят на украинцев", – попытался объяснить он.

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Он добавил, что в плане россиян сейчас нужно говорить прежде всего о международных законах и правосудии, а не о культуре.

"К сожалению, россияне превратили и культуру в инструмент гибридного влияния и достижения каких-либо преимуществ для себя", – посетовал посол.

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Евгений Пилипенко
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Бартош Цихоцкий война польша военные преступления союзники культура
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