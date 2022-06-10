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Польша всерьез относится к угрозам ядерного удара со стороны России — посол в Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 13:44
Польша всерьез относится к угрозам ядерного удара со стороны России — посол в Украине - Фото
Бартош Цихоцкий (Фото: EPA)

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна всерьез воспринимает угрозы со стороны России, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше. Об этом он сообщил в интервью Укринформу

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По его словам, в Польше вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков об "очереди на денацификацию" после Украины или обсуждение ядерных ударов по Польше на российских каналах.

"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля — не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад. Мы понимаем, что Россия будет реализовать эту цель где-то военными инструментами, где-то экономическими, где-то дипломатическими, и осознаем, что если бы мы не решили поддержать Украину, то они бы дошли до нас быстрее", — заявил дипломат.

Он отметил, что именно из-за таких угроз России нужно понимать, что "эта война является шансом остановить режим, который угрожает всему миру, а не только Украине". 

Читайте также: Даже если мы рискуем, Польша продолжит помогать Украине оружием – Качиньский

Дмитрий Гриниченко
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война польша ядерное оружие
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