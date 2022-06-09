Даже если мы рискуем, Польша продолжит помогать Украине оружием – Качиньский

Польша отправляет много оружия Украине и борется за то, чтобы и другие делали то же самое, а также продолжит помогать и впредь. Об этом на встрече с жителями Сохачева заявил глава правящей партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, видео выступления показал канал TVP.

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"Мы взяли на себя очень тяжелую и опасную обязанность быть основной базой материально-технического обеспечения [для Украины]. Мы посылаем много оружия, и мы настойчиво боремся за то, чтобы другие это также сделали", – сказал он.

Он добавил, что Польша будет и дальше помогать "со всей решительностью, и если нам иногда приходится из-за этого рисковать, мы тоже готовы рисковать, мы это уже показали".

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Политик подчеркнул, что эта война "не может закончиться поражением Украины – и в этом интерес как Украины, так и Польши".

"Потому что, если мы и не первые в порядке российских завоеваний после Украины, то уж точно на следующем месте после стран Балтии", – сказал президент ПиС.

Качиньский также напомнил, что в Польше удалось избежать размещения украинцев в лагерях беженцев: "Это большая помощь, самая красивая помощь, которую оказывает польское общество. Здесь нет лагерей. А везде, где принимали беженцев, они находились в лагерях".

15 марта 2022 года, всего через три недели после начала большой войны, Качиньский, премьеры Польши, Чехии и Словении приехали в Киев.

В начале апреля Качиньский посоветовал венгерскому премьеру "сходить к окулисту", если он не видит зверств России в Буче.

Он считает, что НАТО должно войти в Украину для защиты, так как Россию "нужно остановить на пути войны".

Евгений Пилипенко

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