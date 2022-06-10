Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине – спецслужбы Польши

Итальянские медиа стали платформой для российской пропаганды: лоббисты Кремля в эфире становятся полноправными участниками дискуссий. Об этом, ссылаясь на результаты анализа ТВ Италии заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет Польское радио.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, российская пропаганда "придумывает все более удивительные обвинения против стран Запада".

"СМИ в Италии являются красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу. Российские пропагандисты там являются частыми гостями, во время которых комментируется "спецоперация в Украине" и распространяется кремлевская пропаганда. Есть даже голоса, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе", – подчеркнул польский чиновник.

Читайте также: Моравецкий о "мирном плане" Италии: Путин не остановится, как Гитлер не остановился

Он добавил, что пропагандистов на ТВ в Италии ставят в самые популярные интервью и ток-шоу развлекательного характера, фактически сделав итальянские станции "бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива".

Жарин предостерег союзников, что дезинформационная деятельность – "одна из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей".

Читайте также: Дуда о шантаже Путина: Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.