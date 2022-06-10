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Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине – спецслужбы Польши

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 13:38
Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине – спецслужбы Польши - Фото
Станислав Жарин (фото - ЕРА)

Итальянские медиа стали платформой для российской пропаганды: лоббисты Кремля в эфире становятся полноправными участниками дискуссий. Об этом, ссылаясь на результаты анализа ТВ Италии заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет Польское радио.

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По его словам, российская пропаганда "придумывает все более удивительные обвинения против стран Запада".

"СМИ в Италии являются красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу. Российские пропагандисты там являются частыми гостями, во время которых комментируется "спецоперация в Украине" и распространяется кремлевская пропаганда. Есть даже голоса, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе", – подчеркнул польский чиновник.

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Он добавил, что пропагандистов на ТВ в Италии ставят в самые популярные интервью и ток-шоу развлекательного характера, фактически сделав итальянские станции "бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива".

Жарин предостерег союзников, что дезинформационная деятельность – "одна из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей".

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Евгений Пилипенко
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война польша пропаганда дезинформация италия лобби кремля станислав жарин
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