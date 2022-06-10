Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине – спецслужбы Польши
Итальянские медиа стали платформой для российской пропаганды: лоббисты Кремля в эфире становятся полноправными участниками дискуссий. Об этом, ссылаясь на результаты анализа ТВ Италии заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет Польское радио.
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По его словам, российская пропаганда "придумывает все более удивительные обвинения против стран Запада".
"СМИ в Италии являются красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу. Российские пропагандисты там являются частыми гостями, во время которых комментируется "спецоперация в Украине" и распространяется кремлевская пропаганда. Есть даже голоса, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе", – подчеркнул польский чиновник.
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Он добавил, что пропагандистов на ТВ в Италии ставят в самые популярные интервью и ток-шоу развлекательного характера, фактически сделав итальянские станции "бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива".
Жарин предостерег союзников, что дезинформационная деятельность – "одна из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей".
- В начале мая премьер Италии Драги заявил, что интервью 1 мая главы МИД РФ Лаврова в эфире итальянского канала – "не интервью, а сеанс политической агитации". 20 мая в Италии начали расследование о российской дезинформации.
- Также в мае выяснилось, что ФРГ и Италия разрешили компаниям открыть счета в рублях, чтобы покупать газ (Reuters).
- 9 июня глава канцелярии президента Польши Кумох по результатам встречи польского президента Дуды с итальянским коллегой заявил, что Италия и Польша – за статус кандидата в ЕС для Украины, а с Францией и Германией – переговоры.
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