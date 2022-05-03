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"Это не интервью, а митинг". Драги возмущен тем, как итальянский канал показал Лаврова

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 10:14
Марио Драги (фото - Alessando Di Meo, ЕРА)

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что интервью 1 мая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в эфире итальянского канала Rete4 – на самом деле не интервью, а сеанс политической агитации. Слова главы правительства страны приводит La Repubblica.

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Драги отметил, что в Италии, в отличие от страны-оккупанта РФ, есть свобода прессы и слова, "даже если слова явно ложны и ошибочны".

"Но стоит задаться вопросом, а приемлемо ли приглашать кого-то на интервью и не реагировать при этом на его высказывания? Это явно не достижение (интервьюера, – ред.). То, что сказал Лавров, является заблуждением. Часть о Гитлере действительно непристойна. Телевидение свободно транслирует эти мнения. Говорили, что будет интервью, а на самом деле это был митинг", – сказал глава правительства Италии.

По его мнению, такая подача заявлений Лаврова в эфире канала – "профессионально это не очень хорошо, наталкивает на странные мысли".

Концерн Mediaset, владеющий Rete4, отмахнулся от критики: там заявили, что глава МИД РФ – это "второй человек в России", а запись разговора с ним – "документ современной истории".

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Драги в вечернем эфире заявил, что Италия выступает против войны, но при этом и "в защиту ценностей западных демократий", а потому будет передавать Украине "новые [партии] вооружений".

"Не знаю, каких", – ответил он на соответствующий вопрос.

Евгений Пилипенко
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