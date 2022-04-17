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"С Путиным бесполезно разговаривать": премьер Италии о войне, помощи Украине и санкциях

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 19:59
Марио Драги (Фото: ЕРА)

Премьер Италии Марио Драги дал большое интервью Corriere Della Sera, в котором рассказал о своих разговорах с Путиным, военной поддержке Украины, позиции НАТО, европейских санкциях, путях решения газовой зависимости Европы от России. 

О разговоре с Путиным: Во время телефонного разговора (30 марта. – Ред.) я сказал, что звоню, чтобы поговорить о мире. Я его спросил: "Когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать узлы". Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". Опять "Нет: время еще не пришло". Мы договорились созвониться в течение нескольких дней. Затем наступил ужас Бучи. Я начинаю думать, что правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете. 

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О первых днях войны: Как и многие другие, в начале конфликта я считал вероятной быструю победу русских. Этого не произошло: победа не пришла, и мы не знаем, будет ли она когда-нибудь. Украинское сопротивление героическое. Нас ждут война сопротивления, продолжительное насилие и разрушения. Нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию. 

О геноциде: Что такое ужас Бучи, если не военные преступления? Я понимаю, что термины "геноцид" или "военные преступления" имеют точное юридическое значение. Будет способ и время проверить, какие слова лучше всего соответствуют бесчеловечным действиям российской армии. 

О позиции НАТО: Позиция всех союзников прежняя – избегать прямого вовлечения Европы в войну. Одним из краеугольных камней этого конфликта является утверждение всех лидеров НАТО, начиная с президента США Байдена, о том, что прямого вмешательства Альянса не будет. 

О военной помощи Украине: Решение об отправке оружия (Украине. – Ред.) было принято в парламенте практически единогласно. С одной стороны, есть народ, подвергшийся нападению, с другой – армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно сказать: сдавайтесь, принимайте рабство — это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. Мы хотим позволить украинцам защищать себя. 

О санкциях: Еврокомиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. Это признают и сами россияне. Теперь мы задаемся вопросом: нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ. Введение потолка цены на российский газ, как это предлагает Италия, — это способ усилить санкции и одновременно минимизировать для нас их издержки. Мы больше не хотим зависеть от российского газа. 

"Мы будем рядом с нашими украинскими друзьями: открытие нашего посольства в Киеве — хорошая новость", – сказал Марио Драги. 

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Роман Брыль
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война нато Путин италия оккупация санкции ес российский газ Марио Драги
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