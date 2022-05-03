США: Слова Лаврова о Гитлере, евреях и Зеленском – низшая форма расизма, пропаганды и лжи

В Госдепе США считают низшей формой расизма, пропаганды и лжи заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сравнил президента Владимира Зеленского с нацистским главарем Адольфом Гитлером и заявил о якобы наличии у последнего еврейских корней. Такую позицию озвучил на брифинге спикер американского ведомства Нед Прайс.

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"Это заявление министра иностранных дел Лаврова – это была низшая форма расизма, это была низшая форма пропаганды, это была низшая форма коварной лжи", – сказал он.

Прайс считает слова Лаврова "гнусными" и согласен с их оценкой главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

По мнению спикера, эти и другие заявления российского руководства доказывают, что нет столь низкой планки, ниже которой Кремль не мог бы упасть.

В Киеве назвали Лаврова "пещерным антисемитом" за слова об Израиле, Зеленском и Гитлере.

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Марк Сировой

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