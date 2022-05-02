В Киеве назвали Лаврова "пещерным антисемитом" за слова об Израиле, Зеленском и Гитлере

Антисемитизм России становится все более очевидным – путинский режим прикрывает им ту альтернативную картину мира, которую Кремль транслирует на свое население. Об этом заявил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на слова главы МИД страны-оккупанта Сергея Лаврова, сравнившего президента Владимира Зеленского с вождем нацистов Адольфом Гитлером.

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Глава ОП напомнил, как Россия нанесла ракетный удар по телевышке в Киеве и попала по мемориальному комплексу Бабий Яр.

"Теперь Лавров сравнивает Владимира Зеленского с Гитлером, убившим шесть миллионов евреев. Ибо, по мнению Лаврова, "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи", – написал он.

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Ермак отметил, что Россия больше не пытается скрыть свой антисемитизм и "фактически ставит под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста".

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должны оставаться без ответа", – подытожили на Банковой.

10 марта, спустя две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Лавров заявил, что Россия "не планирует нападать на другие страны" – и "на Украину не нападала".

Вчера, 1 мая, топ-пропагандист МИД РФ заявил, что "Россия требует от Украины не сдаться, а прекратить сопротивление".

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Евгений Пилипенко

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