Россия требует от Украины не сдаться, а "прекратить сопротивление" – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ требует от Украины не сдаться, а прекратить сопротивление. Об этом он сказал в интервью итальянской телекомпании Mediaset, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

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"Мы не требуем, чтобы он [Зеленский] сдавался. Требуем, чтобы он приказал отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", – сказал Лавров.

По его словам, мирные переговоры с Украиной развиваются не так, как надеялась Россия, потому что у Зеленского "семь пятниц в неделю" и он якобы может в течение дня изменить свою позицию несколько раз.

"По просьбе Зеленского мы согласились на переговоры, они начали развиваться. В марте в Стамбуле на встрече переговорщиков наметились некоторые контуры договоренностей. Сейчас они пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. Когда Зеленский заявил, что он готов к нейтральному внеблоковому статусу Украины, мы это приветствовали. Но после этого его министры, глава парламента Украины, стали заявлять, что они получат гарантии безопасности, но цель вступления в НАТО (как записано в их конституции) они сохранят", – пожаловался Лавров.

Он также опроверг слухи о том, что война может завершиться в ближайшее время. По его словам, Россия не планирует "искусственно подгонять свои действия" под 9 мая.

Лавров не в первый раз делает оксюморонные заявления. 10 марта на одной из пресс-конференций он сказал, что РФ не планирует нападать на другие страны – и "на Украину не нападала".

Андрей Водяный

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