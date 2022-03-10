Лавров заявил, что РФ не планирует нападать на другие страны – и "на Украину не нападала"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия не планирует нападать на другие страны, как и на Украину "не нападала". Об этом он заявил после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Анкаре (Турция).

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"Что касается вашего вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны — на другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали", – сказал он.

Лавров добавил, что Россия использует западные санкции, чтобы стать независимой от Запада, и "решит эту проблему".

"Чтобы больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнеров... Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказаться и чтобы никакой дядя – ни Сэм, ни кто-либо другой – не могли принимать решения, направленные на то, чтобы разрушить нашу экономику. Давно нужно было это сделать", – заявил Лавров.

Глава МИД также подтвердил, что Россия сознательно и целенаправленно разбомбила больницу и роддом в Мариуполе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после переговоров с Лавровым сообщил, что пока у России нет желания останавливать полномасштабную войну, которую ведет против Украины. Но как только в этом направлении будут подвижки, украинская дипломатия будет готова. Читайте тезисно – основное из речи министра.

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Валерия Кондратова

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