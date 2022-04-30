На Банковой предостерегли марсиан: Россия может прийти "освобождать" и Марс

В Офисе президента предостерегли марсиан, что они могут быть следующей целью российских оккупантов, которые захотят "освободить" от них Красную планету, как делают сейчас с украинцами в Украине. Такую ироничную параллель провел в Twitter в ответ на заявления из Москвы советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Вчера, 29 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил китайскому агентству, что цель полномасштабного вторжения России в Украину – якобы "освобождение мира от гнета Запада, густо замешанного на расизме и комплексе исключительности".

Подоляк отметил, что "освобождение" по-русски – "это только массовые уничтожения".

"Впрочем, следующие цели "спецоперации" РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем", – написал он.

29 апреля 2022 года спикера Пентагона спросили о действиях Путина против Украины: видео ответа и эмоций Джона Кирби.

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Евгений Пилипенко

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