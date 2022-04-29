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Спикера Пентагона спросили о действиях Путина против Украины: видео ответа и эмоций видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 23:36
Джон Кирби (фото - ЕРА)
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Пресс-секретарь Пентагона позволил себе эмоциональный ответ на вопрос, как ведомство оценивает действия российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины. Представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге назвал его "порочным".

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Журналист задал вопрос, считает ли Пентагон Путина "иррациональным" в войне против Украины. Пресс-секретарь ведомства заявил, что, "глядя на некоторые изображения [из Украины], сложно представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный, зрелый руководитель".

"Поэтому я не могу говорить о его психологии. Но я думаю, что мы все можем говорить о его... порочности", – сказал Кирби, взяв длительную паузу.

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Журналистка Барбара Старр (CNN) спросила его – "является ли такая эмоциональная оценка со стороны Кирби позицией всего Пентагона?"

Кирби вернулся в ответе к тому, какие оправдания нашел Путин для вторжения, назвав их "дурью несусветной": о "нацизме" в Украине и "о защите русских" и "национальных интересов" России.

"[Когда] никому из них, никому из них Украина не угрожала!", – сказал Кирби и в какой-то момент стукнул кулаком по трибуне. Он напомнил, какие зверства творили россияне в пригороде Киева и других местах.

Позднее спикер извинился за "личное мнение" и отказался отвечать, как американские власти оценивают психическое и физическое состояние Путина.

  • Ранее президент ФРГ Штайнмайер обвинил Путина в "злонамеренном цинизме".
  • Замглавы Госдепа США Нуланд сегодня, 29 апреля, заявила, что "наша цель – чтобы война закончилась стратегическим поражением Путина".

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Евгений Пилипенко
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