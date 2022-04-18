UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин удостоил бригаду, убивавшую в Буче. За массовый "героизм" стала гвардейской

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 18:17
Путин удостоил бригаду, убивавшую в Буче. За массовый
Фото: EPA

Владимир Путин присвоил 64 отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская". Об этом сообщило Минобороны РФ. Это та самая бригада, которая стояла в Буче и совершала там массовые зверства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В указе Путина говорится, что бригада проявила "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество" во время боевых действий по "защите отечества".

Путин удостоил бригаду, убивавшую в Буче. За массовый "героизм" стала гвардейской

3 апреля в Минобороны Украины заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

После этого стало известно, что на улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела десятков расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Украинская разведка сообщила, что к зверствам в Буче причастны военнослужащие 64 отдельной мотострелковой бригады.

Читайте также
Разведка опубликовала имена военных из российской бригады, причастной к зверствам в Буче

64 ОМБр приехала в Украину из Хабаровского края. Она базируется в селе Князе-Волконское, недалеко от Амура и границы с Китаем.

5 апреля ГУР МО сообщило, что эту бригаду возвращают на передовую в Харьковском направлении.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война владимир путин буча
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 