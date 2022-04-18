Путин удостоил бригаду, убивавшую в Буче. За массовый "героизм" стала гвардейской

Владимир Путин присвоил 64 отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская". Об этом сообщило Минобороны РФ. Это та самая бригада, которая стояла в Буче и совершала там массовые зверства.

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В указе Путина говорится, что бригада проявила "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество" во время боевых действий по "защите отечества".

3 апреля в Минобороны Украины заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

После этого стало известно, что на улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела десятков расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Украинская разведка сообщила, что к зверствам в Буче причастны военнослужащие 64 отдельной мотострелковой бригады.

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64 ОМБр приехала в Украину из Хабаровского края. Она базируется в селе Князе-Волконское, недалеко от Амура и границы с Китаем.

5 апреля ГУР МО сообщило, что эту бригаду возвращают на передовую в Харьковском направлении.

Андрей Водяный

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