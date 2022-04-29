Замглавы Госдепа: Наша цель – чтобы война закончилась стратегическим поражением Путина

Основная задача руководства США по Украине в этой агрессивной войне России – стратегическое поражение режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявила в интервью российскому изданию Медуза заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд.

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Она отметила, что эта война – "позор для российской нации" и "огромное пятно на репутации России".

"Наша цель – добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. <...> Они [украинцы] хотят быть независимыми и охранять свои границы, у них есть такое право. Пока украинцы готовы сражаться за это, мы готовы помочь им защищаться. Но верно и противоположное", – сказала она.

По словам топ-дипломатки, Вашингтон хочет, чтобы эта военная авантюра стоила Путину и его режиму "непомерно дорого", и чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения "и с Европой, и с российским народом".

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Нуланд также выразилась, что россияне якобы "не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война": тысяч уничтоженных оккупантов, "прибывающих домой в гробах и мешках, к их женам, матерям и детям", и последствий экономических санкций.

Замглавы Госдепа сказала, что Путин потерял уже такое количество военной техники и солдат, "что для нас очевидно – бесконечно он так продолжать не может".

"Мы продолжим помогать украинцам в расчете на то, что либо Путин, либо российский народ рано или поздно одумаются", – отметила она.

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Евгений Пилипенко

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