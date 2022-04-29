UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Замглавы Госдепа: Наша цель – чтобы война закончилась стратегическим поражением Путина

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 22:29
Замглавы Госдепа: Наша цель – чтобы война закончилась стратегическим поражением Путина - Фото
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Основная задача руководства США по Украине в этой агрессивной войне России – стратегическое поражение режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявила в интервью российскому изданию Медуза заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что эта война – "позор для российской нации" и "огромное пятно на репутации России".

"Наша цель – добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. <...> Они [украинцы] хотят быть независимыми и охранять свои границы, у них есть такое право. Пока украинцы готовы сражаться за это, мы готовы помочь им защищаться. Но верно и противоположное", – сказала она.

По словам топ-дипломатки, Вашингтон хочет, чтобы эта военная авантюра стоила Путину и его режиму "непомерно дорого", и чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения "и с Европой, и с российским народом".

Читайте также: Боевые действия однозначно перенесутся на территорию России – Подоляк

Нуланд также выразилась, что россияне якобы "не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война": тысяч уничтоженных оккупантов, "прибывающих домой в гробах и мешках, к их женам, матерям и детям", и последствий экономических санкций.

Замглавы Госдепа сказала, что Путин потерял уже такое количество военной техники и солдат, "что для нас очевидно – бесконечно он так продолжать не может".

"Мы продолжим помогать украинцам в расчете на то, что либо Путин, либо российский народ рано или поздно одумаются", – отметила она.

Читайте также: Россия никогда не оправится от последствий, если применит ядерное оружие – Нуланд

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин геополитика виктория нуланд
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 