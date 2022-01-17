Кто сдал нацистам семью Анны Франк: историки назвали главного подозреваемого 77 лет спустя

Исследователи нацистской оккупации Нидерландов спустя 77 лет назвали имя человека, который с высокой вероятностью мог быть предателем, ответственным за раскрытие в 1944 году убежища семьи Анны Франк. О нем рассказал в передаче 60 минут на CBS агент ФБР Винс Пенкоке, который участвовал в работе группы историков и аналитиков.

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Пенкоке сообщил, что у группы ушло шесть лет на тщательный анализ документов и связей между участниками тех событий, в том числе с использованием современных компьютерных алгоритмов для выявления неочевидных зависимостей. В результате исследователи пришли к выводу, что с высокой вероятностью семью Франк мог сдать нацистам Арнольд ван дер Берг, известный в то время деятель еврейской диаспоры в Амстердаме.

СПРАВКА. "Дневники Анны Франк", одно из самых знаменитых свидетельств очевидца жизни евреев в нацистской оккупации, были опубликованы в 1947 году после смерти 15-летней Анны, которая умерла в марте 1945 года в концлагере Берген-Бельзен. Во время оккупации Нидерландов семья Франк скрывалась в Амстердаме, однако в августе 1944 года их убежище было раскрыто. Анна Франк вела дневник с июня 1942 года по 1 августа 1944 года. В 1948 году амстердамская полиция начала розыски человека, который предал семью Франк. Согласно полицейским отчетам, такой человек существовал, но было известно о нем лишь то, что за каждого преданного еврея он получил награду в семь с половиной гульденов. Отец Анны Отто Франк отказался участвовать в расследовании, и оно было прекращено, но в 1963 году открыто заново.

Ван дер Берг был членом Еврейского совета Амстердама, который был создан нацистами для проведения "национальной политики Рейха" на оккупированных территориях. Совет был распущен в 1943 году, а его члены были отправлены в концлагеря – за исключением, как обнаружили исследователи, ван дер Берга, который продолжал спокойно жить в Амстердаме.

Пенкоке считает, что такое "облегчение участи" ван дер Берг мог заработать, только став ценным источником информации для нацистской администрации.

Исследователи, сказал он, сначала не хотели отдавать предпочтение версии, что предателем мог быть видный член еврейского сообщества, даже несмотря на множество аргументов в пользу этого предположения. Однако затем нашлось еще одно подтверждение: в архиве предыдущих исследований была обнаружена анонимная записка к Отто Франку, отцу Анны Франк, в которой предателем был прямо назван ван дер Берг.

Пенкоке полагает, что эта версия ранее замалчивалось (в том числе Отто Франком) из опасений, что сообщение о ней может вызвать всплеск антисемитизма. Пенкоке подчеркивает, что в этой истории еврейство ван дер Берга как раз и стало средством давления на него со стороны нацистов, которые сломили его выбором между смертью и предательством.

В июле 2009 года власти Амстердама сообщили, что при пожаре сгорело убежище, в котором во время оккупации пряталась семья Анны Франк.

Сергей Бережной

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